Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı bitti

Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen aşkı bitti

Geçtiğimiz senelerde Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla tanınan Umut Evirgen, bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyordu. İkili İstanbul’da döner dönmez ilişkilerini noktaladı.

Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan oyuncu Serenay Sarıkaya ve işletmeci Umut Evirgen'den kötü haber geldi.

Bir süredir birlikte olan 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, 2022’yi Fransa’nın başkenti Paris’te karşıladı.

İSTANBUL’A DÖNÜNCE İLİŞKİ BİTTİ

Eyfel Kulesi’ni gören lüks bir otelde konaklayan ikili, birkaç gün sonra ise İstanbul’a döndü.

Çift, tatil dönüşü ilişkilerine devam etmeme kararı aldı.

32 yaşındaki işletmeci Evirgen’in ailesiyle tanışan güzel oyuncudan herkes evlilik beklerken, şoke eden ayrılık kararı yakın çevresini bile şaşırttı.

‘ESKİ SEVGİLİYLE OLAN FOTOĞRAFLAR İLİŞKİYİ BİTİRDİ’ İDDİASI

Öte yandan, ilişkinin bitmesinde Umut Evirgen’in eski sevgilisi Melisa Şenolsun ile olan fotoğraflarının rolü olduğu öne sürüldü.

Instagram hesabından Şenolsun ile olan fotoğrafları henüz kaldırmayan Evirgen’i uyaran Sarıkaya’nın, ret cevabı alınca ilişkiyi noktaladığı iddia edildi.