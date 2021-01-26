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    Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu

    Oyuncu Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan, farklı zamanlarda aynı kıyafet ile poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 26.01.2021 - 21:00
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 21:03
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    Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu

    Tarzı ile sık sık gündeme gelen Yasemin Özilhan, geçtiğimiz günlerde triko takımı ile çekildiği bir kareyi Instagram hesabından paylaştı.

    Özilhan'ın tercih ettiği kıyafet bazı takipçilerinin hoşuna giderken, bazıları tarafından da eleştiri aldı.

    SERENAY DA GİYDİ

    Özilhan'nın konuşulan takımını bu kez ise genç oyuncu Serenay Sarıkaya giydi.

    Aynı takımla poz veren Sarıkaya, arkadaşının çektiği fotoğrafını "Haberim yokmuş gibi çek kanka" notu ile takipçilerinin beğenisine sundu.

    İki ünlü ismin pişti olmasına sebep olan takımın fiyatının 440 TL olduğu öğrenildi.

    Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu #1

    Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu #2

    Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu #3

    Serenay Sarıkaya ile Yasemin Özilhan pişti oldu #4

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