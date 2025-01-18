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AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda ünlü oyuncunun menajerlik şirketi olan ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi Ayşe Barım hakkında, sektörde tekelleşmeye yol açtığı ve Mert Demir ile Serenay Sarıkaya arasında kamufle ilişki oluşturduğu iddiaları doğrultusunda resen soruşturma başlatmıştı.

Başlatılan soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirilmişti.

SERENAY İFADE VERDİ

Bu kapsamda da ifade vermeye giden Serenay Sarıkaya, Mert Demir'le olan ilişkisinin reklam olmadığını söyledi ve birlikteliğin devam ettiğinin altını çizdi.

"İLİŞKİMİZ DEVAM EDİYOR"

Şarkıcı Mert Demir'i bir buçuk yıldır tanıdığını ve aralarında duygusal birliktelik olduğunu belirten Sarıkaya, "İddia edildiği şekilde Mert Demir isimli sanatçının kariyerimin başarılı şekilde devam etmesi adına kendisiyle duygusal birliktelik yaşıyormuş gibi gözükmem hususunda Ayşe Barım tarafından bana karşı bir telkin, yönlendirme veya zorlama eylemi söz konusu değildir.

Bu birliktelik karşılıklı olarak tamamen hür irademizle devam etmektedir. Barım'ın iddia edildiği gibi ünlü bir iş adamından 5 milyon euro aldığına dair bir bilgim ve duyumum söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.