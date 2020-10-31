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    Serenay Sarıkaya, İzmir'den dönüş yolunda depreme yakalandı

    Oyuncu Serenay Sarıkaya, Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depreme İzmir'den dönüş yolunda yakalandı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 13:30
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 15:15
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    Serenay Sarıkaya, İzmir'den dönüş yolunda depreme yakalandı

    Dün meydana gelen İzmir depreminden etkilenen ünlü isimler paylaşım yapmaya devam ediyor.

    Deprem esnasında annesi Ümran Seyhan'la İzmir'den dönüş yolunda olduklarını belirten Serenay Sarıkaya sosyal medya üzerinden açıklama yaptı.

    İZMİR'DEN DÖNÜŞ YOLUNDA DEPREME YAKALANDI

    Sarıkaya açıklamasında, "İzmir depremi olurken annem ve ben İzmir'den dönüş yolundaydık. Felaketin bu denli büyük yaşandığına insan inanmak istemiyor. Tüm İzmir'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalbimiz dualarımız sizlerle..." ifadelerini kullandı.

    Serenay Sarıkaya, İzmir den dönüş yolunda depreme yakalandı #1

    Serenay Sarıkaya, İzmir den dönüş yolunda depreme yakalandı #2

    Serenay Sarıkaya, İzmir den dönüş yolunda depreme yakalandı #3

    Serenay Sarıkaya, İzmir den dönüş yolunda depreme yakalandı #4

    Serenay Sarıkaya, İzmir den dönüş yolunda depreme yakalandı #5

    Serenay Sarıkaya, İzmir den dönüş yolunda depreme yakalandı #6

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