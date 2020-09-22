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    Serenay Sarıkaya: Kalbimin götürdüğü yer

    Serenay Sarıkaya, son yayınladığı fotoğraflarına, "Kalbimin götürdüğü yere..." notunu düştü.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2020 - 11:35
    • Güncelleme : 22.09.2020 - 11:35
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    Serenay Sarıkaya: Kalbimin götürdüğü yer

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile yaşadığı aşkla uzun süredir konuşulan Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    Makyajsız kareleriyle yaza damgasını vuran Sarıkaya, teknede verdiği pozları takipçileriyle paylaştı. Güzel oyuncu, paylaşımına "Kalbimin götürdüğü yere..." notunu düştü.

    TAKİPÇİLER İKİYE BÖLÜNDÜ

    Fotoğraflarına beğeni ve yorum yağan Sarıkaya'nın tarzı ise takipçilerini ikiye böldü.

    Bazı hayranları, oyuncunun siyah kombinini pembe minik çantasıyla kombinlemesini beğenirken bazıları da bu kombini şık bulmadı.

    Serenay Sarıkaya: Kalbimin götürdüğü yer #1

    Serenay Sarıkaya: Kalbimin götürdüğü yer #2

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