Serenay Sarıkaya: Kalbimin götürdüğü yere giderim

‘Alice Müzikali’ provalarına yeniden başlayan Serenay Sarıkaya, proje seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

‘Alice Müzikali’ ile sahnelere dönmeye hazırlanan Serenay Sarıkaya Arnavutköy’de görüntülendi. Ayaküstü röportaj veren güzel oyuncu ilginç açıklamalar yaptı.

Sade ve spor giyinmesine rağmen dikkat çekmeyi başaran Serenay Sarıkaya, sevgilisi Umut Evirgen ile hakkında çıkan haberler için “Entrikalarla dolu bir dizinin karakteriymişim gibi davranmayın bana” yorumunu yaptı.

"KİLO ALDIM"

Serenay, Adana’da çekilen dizisi için şunları söyledi: “Fantastik duruyor ama özellikle ilk sezon o kadar uçuk değil. Çok tatlı ve harika bir ekibimiz var... Adana’da kebap yemekten kilo da aldım!”

"HİKAYEYE TUTULMAM YETERLİ"

Oyuncu, “Şahmeran’ı neden kabul ettiniz?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Kalbimin götürdüğü yere gidiyorum aslında... Seçerken özellikle benim için önemli olan kıstaslar yok. Hikayeye tutulmam yeterli. Şahmeran da heyecan verici.”