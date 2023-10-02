Serenay Sarıkaya karavanda Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya karavanda verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

ensonhaber.com

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı Aile dizisindeki başarılı performansıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, özel hayatı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü ismin her paylaşımı olay oluyor.

Karavanda Serenay

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan karavan pozu geldi. Sarıkaya'nın bu paylaşımına beğeni yağdı.

Aile dostuydu sevgilisi oldu

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın komşusu da olan Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun arkadaşının ihaneti ve çıkan tüm haberleri doğrulamıştı.

Aynı zamanda Ümran Seyhan'ın, Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost olduğu ortaya çıktı.