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    Serenay Sarıkaya: Kelebekler kadar özgürüm

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram hesabından paylaştığı pozlarına beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 20.05.2021 - 11:06
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    Serenay Sarıkaya: Kelebekler kadar özgürüm

    İş insanı Haldun Demirhisar ile aşk yaşadığı iddia edilen Serenay Sarıkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

    TATİLDE

    Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Sarıkaya, siyah mini taytıyla çektiği fotoğraflarını paylaştı.

    Üst üste pozlar veren Sarıkaya, karelerin altına "Kelebekler kadar özgürüm." notunu düştü. Sarıkaya'nın paylaşımı, arkadaşları ve takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

    Serenay Sarıkaya: Kelebekler kadar özgürüm #1

    Serenay Sarıkaya: Kelebekler kadar özgürüm #2

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