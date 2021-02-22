Serenay Sarıkaya kiminle tatile gittiğini açıkladı

Paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Serenay Sarıkaya, Instagram'dan paylaştığı fotoğrafla tatile kiminle çıktığını duyurdu.

Maldivler'de tatil yapan Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yayınladığı tatil pozları ile kısa sürede 300 binden fazla beğeni ve övgü dolu yorumlar almıştı. Ancak Demet Akalın yaptığı yorumla sosyal medyayı salladı.

"KİM ÇEKİYOR"

Demet Akalın, güzel oyuncunun hayranlarının övgüler yağdırdığı fotoğraflarına ilginç bir yorum yaptı. Şarkıcı, "Kim çekiyor bunları? İnanılmaz ışık vardır orada telefonu değiştir baby" demişti.

Yorum magazinin gündemine bomba gibi düşerken Serenay Sarıkaya'dan yeni paylaşım geldi. 'Yanımdaki insanı çok sormuşsunuz. Linki yana bırakıyorum' diyen Sarıkaya annesiyle olan fotoğraflarını paylaştı.