Serenay Sarıkaya külot modasından vazgeçmiyor! Gala tarzı gündem oldu

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Her sene New York’ta düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası’nda bu kez Türk Film ve TV endüstrisinin uluslararası başarısını kutlandı.

Galada ünlü oyuncularımız damga vurdu.

Kokteyle başlayan ve özel bir yemek sunumunun yapılan gecede ülkemize Film ve TV endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödül verdi.

KÜLOT MODASINA DEVAM

Gecede Serenay Sarıkaya‘nın mayo kesimi kostümüyle farklı bir tarzla geceye katılması dikkat çekti.

Daha önce de külot modasına uygun seçimleriyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya yine bu trendden vazgeçmedi.