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    Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatiline devam ediyor

    3 gündür Maldivler'de süper lüks bir tatil köyüne giden oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Instagram'da paylaştığı son fotoğrafı yürek hoplattı.
    • Haber Merkezi
    • 20.02.2021 - 09:10
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    Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatiline devam ediyor

    ‘Bergen’ filminin çekimleri pandemi nedeniyle ertelenince soluğu Maldivler’de alan oyuncu Serenay Sarıkaya, üç gündür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sevenlerinin yüzünü güldürüyor.

    Güzel oyuncu, gün batımında verdiği pozların ardından bu kez çok daha cesur bir karesini Instagram’dan yayınladı.

    “ACILARA YÜRÜYOR KORKMUYORUM”

    29 yaşındaki oyuncu, gönderisine ‘Cennetten Çiçek’ şarkısının “Acılara yürüyor korkmuyorum” dizelerini not düştü.

    Oyuncunun konakladığı Waldorf Astoria Maldives'nin gecelik oda fiyatı ise minimum 30 bin TL’den başlıyor.

    Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatiline devam ediyor #1

    HAYATINDA KİMSE YOK

    Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Cem Yılmaz’ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri beğendikten sonra gündeme gelen ‘barışma’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

    Cem Yılmaz ile görüşmediklerini ancak küs olmadıklarını ifade eden oyuncu, “Yok, kendisi de söyledi zaten. Çok normal, artık bir like’tan buraya gelmesin mevzu. Çok normal şeyler bunlar. Yetişkin insanlarız, yani görüşmüyoruz ama tabi ki küs değiliz. Normal böyle şeyleri büyütmeyelim lütfen.” şeklinde konuşmuştu.

    Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatiline devam ediyor #2

    Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatiline devam ediyor #3

    Serenay Sarıkaya Maldivler’de tatiline devam ediyor #4

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