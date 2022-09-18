Serenay Sarıkaya mini takımıyla fotoğraf paylaştı

Serenay Sarıkaya katıldığı bir etkinlikte giydiği mini takımla tüm dikkatleri üzerine çekti. Güzel oyuncunun geceye ait kombiniyle çekildiği fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan oyuncu Serenay Sarıkaya, Netflix dizisiyle hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Son günlerde sosyal medyadaki tatil fotoğraflarıyla gündem olan Sarıkaya, birbirinden cesur pozlarıyla büyük beğeni topluyor.

Büyük beğeni topluyor

Oyuncunun 9.3 milyon takipçisi bulunan instagram hesabından yaptığı her paylaşım takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

Adana'da çekilen 'Şahmeran' dizisinin kadrosunda yer alan genç oyuncu, geçtiğimiz akşam bir etkinliğe katıldı.

Takipçileriyle paylaştı

Burada giydiği mini takımıyla dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, kıyafeti ile çekildiği fotoğraflarını hayranlarının beğenisine sundu.

Sadece aksesuarlar 350 bin TL

Kısa sürede yüzbinlerce beğeni alan paylaşımdaki şık kombinin bedeli 350 bin TL.

Sarıkaya'nın söz konusu kombindeki yüzüğü 300 bin TL, küpeleri 30 bin TL, ayakkabısı 21 bin TL, gözlüğü ise 6 bin TL'ydi. Sırf aksesuarları 350 bin TL tutan oyuncu, üzerinde adeta bir servet taşıdı.







