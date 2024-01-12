Serenay Sarıkaya ödül törenine damga vurdu! 'Yine ben' sözleri gündem oldu Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, peş peşe ödül almaya çıkınca 'Yine ben yine ben yine ben' diye bağırdı.

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Başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği Devin karakteriyle adından sıkça söz ettiren Serenay Sarıkaya, her yaptığıyla gündem olmayı başarıyor.

Ünlü isim dün akşam gerçekleştirilen bir ödül törenine damga vurdu.

Işıltılı göğüs dekolteli bir bluzla geceye katılan Sarıkaya, 2023 yılının en beğenilen kadın dizi oyuncusu ödülünü alıp daha sonra da 'Şahraman' ile '2023 yılının en beğenilen dijital platform dizisi' ödülünü aldı.

"Yine ben, yine ben, yine ben"

Şahmaran dizisinden dolayı bir ödül daha almak için sahneye çıkan Sarıkaya, coşkuyla mikrofona giderken "Yine ben, yine ben, yine ben" diyerek bağırdı. Sarıkaya'nın o anları kısa sürede sosyal medyada viral oldu.