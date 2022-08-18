Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor

Ekranların en çok kazanan oyuncularından Serenay Sarıkaya, kazandığı parayı Assos'a yatırıyor.

Son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kazancını arsaya yatırdığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun, Assos'tan toprak aldığı ve milyonlarca TL değerinde yatırım yaptığı iddia edildi.

20 dönüm var

Milliyet'te yer alan habere göre, güzel oyuncu, şu zamana kadar yaklaşık 20 dönümlük bir yer sahibi oldu.

Sarıkaya'nın aldığı arsaların şu anki değerinin ise 40 milyon TL'yi geçtiği konuşuluyor.

Butik otel de istiyor

Sarıkaya geçtiğimiz yıllarda da Assos çevresinde butik otel hayali için taş evlere bakıyordu.