Petrol
95.07
1.52%
Euro
18.429
0.83%
Dolar
18.0794
0.73%
Altın
1.028
1.17%
Borsa
3001
0.71%
Bitcoin
427.759
0.16%
BTXN Coin
6.06
-1.30%
Bitexen
31ºC
İstanbul
Güneşli 31 C
    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor

    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor

    Ekranların en çok kazanan oyuncularından Serenay Sarıkaya, kazandığı parayı Assos'a yatırıyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.08.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 18.08.2022 - 14:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Son dönemde işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündeme gelen başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya'nın kazancını arsaya yatırdığı ortaya çıktı.

    Ünlü oyuncunun, Assos'tan toprak aldığı ve milyonlarca TL değerinde yatırım yaptığı iddia edildi.

    20 dönüm var

    Milliyet'te yer alan habere göre, güzel oyuncu, şu zamana kadar yaklaşık 20 dönümlük bir yer sahibi oldu.

    Sarıkaya'nın aldığı arsaların şu anki değerinin ise 40 milyon TL'yi geçtiği konuşuluyor.

    Butik otel de istiyor

    Sarıkaya geçtiğimiz yıllarda da Assos çevresinde butik otel hayali için taş evlere bakıyordu.

    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor #1

    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor #2

    Serenay Sarıkaya parayı toprağa yatırıyor #3


    İlginizi Çekebilir

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    CryptoTrader

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Karbonat ve sirkenin sihri! Klozette kullanırsanız eğer...
    Sağlık

    Karbonat ve sirkenin sihri! Klozette kullanırsanız eğer...

    Almanya için kritik öneme sahip nehirler kuruyor
    Dünya

    Almanya için kritik öneme sahip nehirler kuruyor

    Görüş Bildir