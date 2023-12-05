Serenay Sarıkaya, rol arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ hakkında konuştu Ekranların en sık takip edilen dizilerinden Aile'de 'Devin' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile aynı dizide oynamayı anlattı.

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Geçtiğimiz gün "En İyi Dizi Çifti" ödülünü alan Aile dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya, gündemden düşmüyor.

Her yaptığıyla olay olan Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Tatlıtuğ ile birlikte çalıştığı için çok mutlu olduğunu dile getiren güzel oyuncu, şöyleKıvanç ile çalışmayı konuştu:

"Kıvanç'ı çok istemiştim"

"Kıvanç ile çalışmayı ben de çok istemiştim. Duruşu işini sahipleniş biçimi, seçimleri, başarısı ile uzaktan taktir ederek takip ettiğim bir oyuncu arkadaşımdı.

"Kıvanç konfor"

Yıllar sonra televizyona onunla dönmek de benim için yadsınamaz bir konfordu yalan yok"