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    Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı

    Evine doğru giderken içerisinde bulunduğu otomobili tekmelenen Oyuncu Serenay Sarıkaya, saldırgandan şikayetçi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2022 - 09:59
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    Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı

    Geçtiğimiz akşam otomobiliyle evine doğru giderken aracı tekmelenen Serenay Sarıkaya, dün Maslak’ta görüntülendi.

    Konuyla ilgili magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, dehşete kapıldığını dile getirdi.

    “BÖYLE CİDDİ ŞEYLER YAPACAĞINI DÜŞÜNEMEMİŞTİM”

    Yaşanılan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu görülen oyuncu, “Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyordu. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası.” dedi.

    Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı #1

    ŞİKAYETÇİ OLDU

    Saldırganı tanımadığını söyleyen oyuncu, “Ofis arkadaşlarımı da korkuttu, araçlara da zarar verdi. Dün de benim yardımcım Fatih Bey'e otomobili sürerken araca saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de şikayetini ifade etti. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz, halledeceğiz inşallah.” diye konuştu.

    Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı #2

    “BARIŞTINIZ MI” SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

    Olay sonrası Umut Evirgen ile barıştığı iddia edilen Sarıkaya, konunun hatırlatılması üzerine, “Teşekkür ederim arkadaşlar, sizleri de yağmurun altında beklettim.” ifadelerini kullanarak otomobiline bindi.

    Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı #3


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