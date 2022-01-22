Serenay Sarıkaya saldırıya uğradı

Evine doğru giderken içerisinde bulunduğu otomobili tekmelenen Oyuncu Serenay Sarıkaya, saldırgandan şikayetçi oldu.

Geçtiğimiz akşam otomobiliyle evine doğru giderken aracı tekmelenen Serenay Sarıkaya, dün Maslak’ta görüntülendi.

Konuyla ilgili magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Sarıkaya, dehşete kapıldığını dile getirdi.

“BÖYLE CİDDİ ŞEYLER YAPACAĞINI DÜŞÜNEMEMİŞTİM”

Yaşanılan olaydan dolayı bir hayli keyifsiz olduğu görülen oyuncu, “Çok uzun zamandır yakın çevreme ve bana tehdit oluşturacak hareketlerde bulunuyordu. Evime kadar gelip böyle ciddi şeyler yapacağını düşünmemiştim açıkçası.” dedi.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırganı tanımadığını söyleyen oyuncu, “Ofis arkadaşlarımı da korkuttu, araçlara da zarar verdi. Dün de benim yardımcım Fatih Bey'e otomobili sürerken araca saldırdı. Şikayetçi oldum, Fatih Bey de şikayetini ifade etti. Bugün tekrar görüşmeye gideceğiz, halledeceğiz inşallah.” diye konuştu.

“BARIŞTINIZ MI” SORULARINI YANITSIZ BIRAKTI

Olay sonrası Umut Evirgen ile barıştığı iddia edilen Sarıkaya, konunun hatırlatılması üzerine, “Teşekkür ederim arkadaşlar, sizleri de yağmurun altında beklettim.” ifadelerini kullanarak otomobiline bindi.