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Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran ekibini şampanya ile yıkadı.
- Haber Merkezi
- 30.11.2022 - 13:53
- Güncelleme : 30.11.2022 - 14:26
Yeni dizisi Şahmaran'ın ilk sezon çekimini bitiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan yeni video geldi.
Patlatma işi Serenay'da
Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi ekibi, İstanbul’da tamamlanan çekimlerin ardından şampanya patlattı.
Serenay herkesi şampanya ile yıkadı
Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, ekip arkadaşlarını şampanyayla adeta yıkadı.
Yönetmenden öpücük
Dizinin yönetmeni Umur Turagay da bu sırada Sarıkaya’ya sarılıp öptü ve başarılı performansından dolayı güzel oyuncuyu tebrik etti.
Serenay Sarıkaya, şampanta patlattı VİDEO