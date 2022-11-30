Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran ekibini şampanya ile yıkadı.

Yeni dizisi Şahmaran'ın ilk sezon çekimini bitiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan yeni video geldi.

Patlatma işi Serenay'da

Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi ekibi, İstanbul’da tamamlanan çekimlerin ardından şampanya patlattı.

Serenay herkesi şampanya ile yıkadı

Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, ekip arkadaşlarını şampanyayla adeta yıkadı.

Yönetmenden öpücük

Dizinin yönetmeni Umur Turagay da bu sırada Sarıkaya’ya sarılıp öptü ve başarılı performansından dolayı güzel oyuncuyu tebrik etti.

Serenay Sarıkaya, şampanta patlattı VİDEO

