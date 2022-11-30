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    Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Şahmaran ekibini şampanya ile yıkadı.
    • Haber Merkezi
    • 30.11.2022 - 13:53
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 14:26
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    Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı

    Yeni dizisi Şahmaran'ın ilk sezon çekimini bitiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'dan yeni video geldi.

    Patlatma işi Serenay'da

    Sarıkaya ve Burak Deniz’in başrollerini paylaştığı dizi ekibi, İstanbul’da tamamlanan çekimlerin ardından şampanya patlattı.

    Serenay herkesi şampanya ile yıkadı

    Dizide Şahsu karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya, ekip arkadaşlarını şampanyayla adeta yıkadı.

    Yönetmenden öpücük

    Dizinin yönetmeni Umur Turagay da bu sırada Sarıkaya’ya sarılıp öptü ve başarılı performansından dolayı güzel oyuncuyu tebrik etti.

    Serenay Sarıkaya, şampanta patlattı VİDEO

    Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı #1

    Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı #2

    Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı #3

    Serenay Sarıkaya, şampanya patlattı #4


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