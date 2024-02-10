Serenay Sarıkaya sosyal medyada gündem oldu! Uzun bacakları konuşuldu Aile dizisinde dikkatleri üzerine çeken Serenay Sarıkaya, katıldığı bir otel törenine ilginç dansıyla damga vurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile boy gösteren Serenay Sarıkaya, konuşulmaya devam ediyor.

Gündemden düşmeyen Sarıkaya, bu defa bir ödül töreninde boy gösterdi.

Güzelliğiyle geceye damga vuran Sarıkaya, ödül almak için sahneye çıktığı an yaptığı dansla gündeme geldi..

Gözler bacak boyuna çevrildi

İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri'nde 'Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu' ödülünü alan Sarıkaya ödül gecesi tarzı ve sahneye çıkış anı ile olay yarattı. Geceye süper minisiyle katılan Serenay Sarıkaya bacak boyuyla dikkat çekti.

Sahneye çıktığı anda kameramanın yakın çekiminde havalı bir yürüyüş sergileyen Sarıkaya'nın o hallerine yorum yağdı.