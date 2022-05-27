Serenay Sarıkaya, takım giydi

Serenay Sarıkaya beyaz şort ve ceket takımıyla hayranlarını mest etti.

Sosyal medya hesabı Instagram'da 9 milyondan fazla takipçisi bulunan Serenay Sarıkaya son pozlarıyla sosyal medyada yine konuşuldu.

Bir ödül töreni için hazırlık yapan ve son halini sosyal medyadan paylaşan oyuncunun tarzı beğeni topladı.

Yorum yağdı

Fit haliyle dikkat çeken oyuncu Serenay Sarıkaya mini şortu ve ceketli haliyle pozlarına yorum da yaptı. Baz takipçiler oyuncunun ceketin içine bir şey giymediğini sandı.