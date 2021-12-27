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    Serenay Sarıkaya terlikleriyle Adana'dan döndü

    Yeni dizisinin çekimleri için Adana'da olan Serenay Sarıkaya, İstanbul'a geldi.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 14:50
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 14:59
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    Serenay Sarıkaya terlikleriyle Adana'dan döndü

    Yeni dizisi Şahmeran'ın çekimlerini tamamlayan Serenay Sarıkaya İstanbul'a döndü.

    Güzel youncu, önceki gün beraber rol aldığı Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile birlikte İstanbul Havalanı'nda objektiflere yansıdı.

    Şahmeran hakkında konuşan Sarıkaya, “Bitirdik işte, çok yoğun bir şekilde geçti, şimdi çok yorgunuz bakalım göreceğiz hep birlikte" dedi.

    BEYAZ ÇORAP VE TERLİK

    Her zaman şık ve modaya yön veren tarzıyla dikkat çeken Sarıkaya, Adana dönüşü herkesi şaşırttı. Kahverengi peluş terliklerinin içine giydiği beyaz çoraplar ile dikkat çeken Sarıkaya’yı görenler gözlerine inanamadı.

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    Serenay Sarıkaya terlikleriyle Adana dan döndü #2

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