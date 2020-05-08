Serenay Sarıkaya: Topuklu ayakkabı giymeyi özledim

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, evdeki karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı.

Serenay Sarıkaya, VOGUE Türkiye'nin Instagram üzerinden başlattığı "Post Korona Düşleri"nin, ilk canlı yayın konuğu oldu. Ünlü oyuncu, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, karantina günlerinin nasıl geçtiğini anlattı:

“Sabah ilk uyandığımda ballı su içerim. Asla pırasayı ağzıma sürmem. Salgın bitince çok sevdiğim bir lokantaya yumurtalı karnabahar yemeye gidip, kendime ziyafet çekeceğim.

"GÜZELLİK SIRRIM YOK"

Öyle klişe bir güzellik sırrım yok. Kendime iyi bakıyorum, sağlıklı besleniyorum, spor yapıyorum. Neşeli olmak da yüzüme ışık veriyor.

"HAFTALARDIR TERLİKLE GEZİYORUM"

Stilimde rahatlık ön plandadır. Karantina günlerindeki ev modu tam bana göre. Tüm kombinleri denedim. Dışarıda giyeceklerimi de evde harcadım. Giyinip kuşanmayı, makyaj yapmayı, en çok da topuklu ayakkabı giymeyi özledim. Haftalardır terlikle dolaşıyorum.

"HEP PAYLAŞIMCI BİRİ OLDUM"

Çok küçük yaşlarda hayata atılıp para kazanmaya başladım. Hep paylaşımcı oldum. Bugüne gelene kadar kariyer yolculuğumda motivasyonumu kaybettiğim, yorgun düştüğüm, pes etme noktasına geldiğim zamanlar çok oldu. O anlarda annem (Ümran Sarıkaya) hep yanımdaydı, büyük destek verdi. Sayesinde her seferinde ayağa kalktım, pes etmemeyi öğrendim.”