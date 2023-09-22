Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un bölüm başı ücretleri Alice müzikali, Şahmaran ve son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya'nın Aile dizisinden aldığı bölüm başı ücret ortaya çıktı.

ensonhaber.com Attığı her adım olay olan ünlü isimlerden oyuncu Serenay Sarıkaya yeni dizisi Aile'de Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaşıyor. Dizide Devin karakterine hayat veren Sarıkaya güzelliği ve oyunculuğuyla beğeni topluyor. 31 yaşında olan güzel oyuncunun bölüm başına kazandığı ücret ortaya çıktı. 1,2 milyon lira kazanıyor Salı akşamlarının sevilen dizisi Aile'de rol alan Serenay Sarıkaya haftalık 1,2 milyon lira kazanıyor. Kıvanç 1,5 milyon lira Müge Dağıstanlı'nın açıkladığı ünlüler arasında Kıvanç Tatlıtuğ, haftalık 1,5 milyon lira alarak en fazla ücret alan isim oldu.

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