Serenay Sarıkaya ve menajeri hakkında skandal iddialar ortaya atılmıştı! Ünlü isimlerden tepki yağdı

Haber Merkezi

Sosyal medyada dün ortaya atılan bir iddia ortalığı karıştırdı. ID İletişim'in kurucu ortağı Ayşe Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının, iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ileri sürüldü.

Barım’ın bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı iddia edildi.

ID İletişim bu söylentileri yalanlayarak, söz konusu iddiayı yargı yoluna taşıdığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"AHLAK DIŞI İDDİALAR"

"Şirketimiz 2002 yılından bu yana Türkiye'nin en sevilen ve takdir edilen oyuncularına menajerlik hizmeti vermekte olan, Türkiye'deki menajerlik mesleğini dünya standartlarında uygulayan, alanında öncü bir şirkettir.

Son iki gündür şirketimizin kurucu ortağı Ayşe Barım ve uzun süredir birlikte çalıştığı oyuncumuz Serenay Sarıkaya, gerçek olmayan ve ahlak dışı iddialarla ilişkilendirilmiştir.

Şirketimiz ve değerli bir oyuncumuzla ilişkilendirilen bir yazının aylar sonra yeniden gündemi planlı olarak meşgul ettiğini üzülerek görmekteyiz.

Bu iftiralarda bulunan ve planlı olarak yayan kişiler hakkında yargı yoluna başvurduğumuzu sayın kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla, ID İletişim"

Serenay Sarıkaya da ID İletişim'in bu paylaşımını sosyal medya sayfasında yayımladı.

İLK TEPKİ HAZAL KAYA'DAN

ID İletişim'in açıklamasından sonra Ayşe Barım'ın menajerliğini üstlendiği oyunculardan arka arkaya tepkiler geldi. Hazal Kaya ilk tepki gösterenlerden oldu: "Böyle dayanaksız, mesnetsiz, kanıtsız, delilsiz "öyle duyduk, zaten biliyorduk" gibi zırvalamalarla böyle büyük itiraflar atamazsınız kimseye. Gücünü aklından fikrinden ve en önemlisi vizyonundan alan bir kadından rahatsız oluyorsunuz diye böyle bıçaklamaya çalışamazsınız. Sırf, başarılı güzel, yetenekli ve hayatı dilediği gibi yaşıyor diye kadınlara bedel ödetme yarışına giremezsiniz." sözleriyle ateş püskürdü.

Ardından Ezgi Mola, Şükran Ovalı, Mert Yazıcıoğlu, Bergüzar Korel, Aslıhan Gürbüz, Halit Özgür Sarı, Bige Önal, Sinem Kobal gibi isimler şirketin açıklamasını paylaşarak Serenay Sarıkaya'ya destek verdi.

Sinem Kobal, yaptığı paylaşımda "Yıllarca verilen emek ve çalışma böylesi çamur at izi kalsın yöntemleriyle baltalanamaz. Böylesi troll haberlerle, kontrolsüz, asılsız yayılan iftiralarla yapılan bu şiddeti kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Burcu Biricik de sektördeki çirkinliklerin ve haksızlıkların konuşulması gerekirken olayın koca bir magazin meselesine dönüşmesine tepki gösterdi.

Metin Akdülger de "Not: Özgür irademle yazdım kimse bana paylaş diye baskı yapmamıştır. Sevdiğim kadınların yanında olmak istedim o kadar." sözleriyle açıklama yaptı.

Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medya hesabında çıkan haberleri paylaşarak "Hadi bakalım kolay gelsin" yorumunu yaptı.