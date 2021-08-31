Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen aşk yaşıyor

Ünlü işletmeci Umut Evirgen'in gönlünü bu sefer Serenay Sarıkaya'ya kaptırdığı öne sürüldü.

Daha önce güzel oyuncular Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun ile uzun süreli aşk yaşayan işletmeci Umut Evirgen, birkaç haftadır Serenay Sarıkaya ile takılıyor.

UMUT YARDIMINA KOŞMUŞTU

Serenay Sarıkaya'nın şoförü geçtiğimiz günlerde kaza yapmış, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen de aracını olay yerine yollamıştı. Bu jestin ardından yeni bir ilişki çıktı.

Çiftin birkaç hafta önce görüşmeye başladığı, sık sık Evirgen'in sahibi olduğu Emirgan'daki mekanda bir araya geldiği öğrenildi.