Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Paris'e uçtu

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Paris'e uçtu

Serenay Sarıkaya, sevgilisi Umut Evirgen ile Paris'e gitti.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra aşka küsmeyen güzel oyuncu Serenya Sarıkaya, sevgilisi Umur Evirgen'le güzel bir ilişkiye başladı.

YILBAŞI PLANI HAZIR

Yaklaşık altı aydır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, 2022’yi Fransa’nın başkenti Paris’te karşılayacak.

OTELDE OLACAKLAR

Eyfel Kulesi’ni gören lüks bir otelde konaklayacak Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, İstanbul’a birkaç gün sonra dönecek.

Sarıkaya, daha sonra ‘Alice’ müzikalinin provalarına başlayacak.