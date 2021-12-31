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    Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Paris'e uçtu

    Serenay Sarıkaya, sevgilisi Umut Evirgen ile Paris'e gitti.
    • Haber Merkezi
    • 31.12.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 10:59
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    Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Paris'e uçtu

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrıldıktan sonra aşka küsmeyen güzel oyuncu Serenya Sarıkaya, sevgilisi Umur Evirgen'le güzel bir ilişkiye başladı.

    YILBAŞI PLANI HAZIR

    Yaklaşık altı aydır birlikte olan Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, 2022’yi Fransa’nın başkenti Paris’te karşılayacak.

    OTELDE OLACAKLAR

    Eyfel Kulesi’ni gören lüks bir otelde konaklayacak Serenay Sarıkaya ile Umut Evirgen, İstanbul’a birkaç gün sonra dönecek.

    Sarıkaya, daha sonra ‘Alice’ müzikalinin provalarına başlayacak.

    Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen Paris e uçtu #1

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