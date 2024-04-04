Serenay Sarıkaya yeni projesi için kolları sıvadı

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Aile dizisinde herkesin beğenisini kazanan Serenay Sarıkaya, reklam filmiyle ekranlara dönecek.
Özel bir bankanın reklamında yer almaya hazırlanan Sarıkaya'nın fotoğrafları, sosyal medyaya düştü.
Ünlü ismin fotoğrafları kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.
Beğeni topladı
Sarıkaya'nın reklam filminden düşen ve sosyal medyadan paylaşılan karelerine beğeni yağdı.
Güzel ismin hayranları yeniden ekrana dönmesi için baskı yapmaya başladı.
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