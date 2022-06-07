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    Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum

    29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, oyunculuk yaparken zevk aldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 08:13
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 09:24
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    Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum

    Stili, tarzı ve oyunculuğu ile Türkiye'nin önde gelen isimleri arasında olan Serenay Sarıkaya, bu ay bir derginin kapağında yer aldı. Verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Sarıkaya, mesleğiyle ilgili konuştu.

    "Serenayca yaparım"

    İşini severek yaptığını söyleyen güzel oyuncu, “Mesleğim sebebiyle değisik tarzlar deneyebilmeyi, başka başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum.

    Ama ne yaparsam yapayım Serenayca yapmaya bayılıyorum.“ dedi.

    Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum #1

    Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum #2

    Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum #3

    Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum #4


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