Serenay Sarıkaya:Başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum

29 yaşındaki Serenay Sarıkaya, oyunculuk yaparken zevk aldığını söyledi.

Stili, tarzı ve oyunculuğu ile Türkiye'nin önde gelen isimleri arasında olan Serenay Sarıkaya, bu ay bir derginin kapağında yer aldı. Verdiği röportajda samimi açıklamalarda bulunan Sarıkaya, mesleğiyle ilgili konuştu.

"Serenayca yaparım"

İşini severek yaptığını söyleyen güzel oyuncu, “Mesleğim sebebiyle değisik tarzlar deneyebilmeyi, başka başka kadınlar olabilmeyi çok seviyorum.

Ama ne yaparsam yapayım Serenayca yapmaya bayılıyorum.“ dedi.