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    Serenay Sarıkaya'dan kulis paylaşımı

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'yı bir de kuliste görün...
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 07:48
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    Serenay Sarıkaya'dan kulis paylaşımı

    Şu sıralar ünlü işletmeci Umut Evirgen ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

    Sarıkaya, son paylaşımın kulisten yaptı. Kuliste mavi bornozuyla saçları yapılırken poz veren güzel oyuncu, yine dikkatleri üzerine çekti.

    Bornozu indirerek poz veren Sarıkaya'ya takipçilerinden beğeni yağdı.

    "BALLI LOKMA"

    Sarıkaya, geçtiğimzi günlerde Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla ortalığı yine sarsmıştı. Pencere önünde mini eteğiyle şov yapan Serenay fotoğrafına; "Ballı lokma tatlısı aman hadi hayırlısı…" notu yazmıştı.

    Serenay Sarıkaya dan kulis paylaşımı #1

    Serenay Sarıkaya dan kulis paylaşımı #2

    Serenay Sarıkaya dan kulis paylaşımı #3

    Serenay Sarıkaya dan kulis paylaşımı #4


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