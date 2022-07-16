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    Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar

    Şu sıralar tatilde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgili Umut Evirgen’e poz verdi. Mini şortuyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 16.07.2022 - 09:40
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    Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar

    Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi bittikten sonra işletmeci Umut Evirgen’e gönlünü kaptıran oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi ise tatil yapıyor.

    Son olarak Yunanistan’ın Mikonos adasında zamanını geçiren çift, sosyal medya paylaşımlarını da aksatmadı.

    Sevgiliye pozlar

    Sarıkaya, sık sık sevgilisine pozlar verdi, bu kareleri de hayranlarının beğenisine sundu.

    Yine o paylaşımlar biri daha adeta yürek hoplattı.

    Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar #1

    “Biraz yeşil biraz aşk”

    Yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz veren oyuncu, o kareyi “Biraz yeşil biraz aşk” notuyla Instagram hesabından yayınladı.

    Bu fotoğraflara beğeni yağdı.

    Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar #2

    Romantik doğum günü kutlaması

    Öte yandan Evirgen ile Sarıkaya, ilişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşıyordu.

    Çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etti.

    İşletmeci, oyuncu sevgilisiyle bir fotoğraflarını paylaşarak “Doğum günün kutlu olsun bir tanem” yazdı.

    Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar #3

    Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar #4


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