Serenay Sarıkaya’dan mini şortlu pozlar

Şu sıralar tatilde olan oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgili Umut Evirgen’e poz verdi. Mini şortuyla dikkat çeken oyuncuya beğeni yağdı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile ilişkisi bittikten sonra işletmeci Umut Evirgen’e gönlünü kaptıran oyuncu Serenay Sarıkaya, sevgilisi ise tatil yapıyor.

Son olarak Yunanistan’ın Mikonos adasında zamanını geçiren çift, sosyal medya paylaşımlarını da aksatmadı.

Sevgiliye pozlar

Sarıkaya, sık sık sevgilisine pozlar verdi, bu kareleri de hayranlarının beğenisine sundu.

Yine o paylaşımlar biri daha adeta yürek hoplattı.

“Biraz yeşil biraz aşk”

Yeşil gömleği ve süper mini şortuyla poz veren oyuncu, o kareyi “Biraz yeşil biraz aşk” notuyla Instagram hesabından yayınladı.

Bu fotoğraflara beğeni yağdı.

Romantik doğum günü kutlaması

Öte yandan Evirgen ile Sarıkaya, ilişkilerini başlarda gözlerden uzak yaşıyordu.

Çift, Sarıkaya'nın doğum gününde aşklarını ilan etti.

İşletmeci, oyuncu sevgilisiyle bir fotoğraflarını paylaşarak “Doğum günün kutlu olsun bir tanem” yazdı.