Serenay Sarıkaya'dan sevgili olduğu iddia edilen Mert Demir'e yorum: "Çilli bom" Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, beraber düet yaptığı ve aşk yaşadığı iddia edilen Mert Demir'in pozuna kayıtsız kalamadı.

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Uzun zamandır annesinin yaşadığı yasak aşkla gündemde olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son olarak 'Ateşe Düştüm' adlı şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanınan şarkıcı Mert Demir ile anılmaya başlamıştı.

"Vokal yaptık"

Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde özel bir davete katılmıştı. Çıkışta soruları kısaca yanıtlayan Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" adlı parçasında vokalistlik yaptığı iddialarına, "Vokal yapan benim evet." demişti.

"Durun bakalım"

Ünlü oyuncu aşk iddialarına ise, "Durun bakalım." diyerek gülümsedi.

Son olarak Mert Demir'in Instagram'dan yaptığı bir paylaşım, Serenay Sarıkaya'nın yorum yapmasıyla sosyal medyada ses getirdi.

"Çilli bom"

Mert Demir bir dizi fotoğrafını paylaşıp, "İşte öle bir şey." diye yazdı. Serenay Sarıkaya ise bu paylaşıma, "Çilli bom" yorumuyla karşılık verdi.

İkilinin yorumlaşması sosyal medyada gündem oldu. Aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü isimlerin bu hareketi, hayranları yeniden heyecanlandırdı.