Serenay Sarıkaya tatile çıktı! Fazla kilolar gitti Her yaptığıyla konuşulmayı başaran Serenay Sarıkaya, tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi.

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ensonhaber.com

Geçtiğimiz haftalarda final yapan Aile dizisinde Devin karakterine hayat veren Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddia ediliyor.

Hiçbir açıklama yapmadığı için aşk hayatıyla ilgili hayranlarını meraklandıran Serenay Sarıkaya, son paylaşımlarıyla da çok konuşuldu.

Yeşil bikinisi olay oldu

10,5 milyon takipçisi buluna güzel oyuncu, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaştı. Sarıkaya'nın giydiği yeşil renkli bikini dikkat çekti.

"Hayat kurtarma kiti"

Oyuncu, tatil pozlarına "Hayat kurtarma kiti: güneş, deniz, müzik ve kendini sevmek" notunu düştü.