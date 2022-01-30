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    Serenay Sarıkaya'dan 'Unutamadım' şarkısı

    Serenay Sarıkaya, kısa süreli ayrılık yaşayıp barıştığı işletmeci Umut Evirgen'in mekanında eğlendi.
    • Haber Merkezi
    • 30.01.2022 - 10:19
    • Güncelleme : 30.01.2022 - 10:49
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    Serenay Sarıkaya'dan 'Unutamadım' şarkısı

    Bir süredir aşk yaşayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya ile işletmeci Umut Evirgen, 2022 yılına Fransa'da beraber girmişti.

    Genç çift tatil dönüşü ise ilişkilerini noktaladı ancak ayrılık fazla uzun sürmedi.

    Birkaç gün önce takıntılı bir hayranı tarafından aracı tekmelenen Serenay Sarıkaya'nın yardımına ilk koşan isim Umut Evirgen oldu.

    AŞK YENİDEN ALEVLENDİ

    Sarıkaya'yı saldırı sonrası bir an bile yalnız bırakmayan Evirgen, korumalarını devreye soktu.

    Yaşanan olayın ardından ikilinin yeniden bir araya geldiği iddia edildi.

    UMUT'UN MEKANINDA 'UNUTAMADIM'I SÖYLEDİ

    Geçtiğimiz cuma akşamı ise Sarıkaya, Evirgen'in işlettiği bir mekana gitti. Burada eline mikrofonu alan güzel oyuncu, Müslüm Gürses'e ait olan 'Unutamadım' parçasını seslendirdi.

    Sarıkaya'nın o anları ise sosyal medyada peş peşe paylaşıldı.

    Serenay Sarıkaya'dan 'Unutamadım' şarkısı

    Serenay Sarıkaya dan Unutamadım şarkısı #1

    Serenay Sarıkaya dan Unutamadım şarkısı #2

    Serenay Sarıkaya dan Unutamadım şarkısı #3

    Serenay Sarıkaya dan Unutamadım şarkısı #4


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