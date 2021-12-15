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    Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar

    Sosyal medyadan fotoğraflar paylaşan Serenay Sarıkaya, yine adından söz ettirdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.12.2021 - 07:41
    • Güncelleme : 15.12.2021 - 08:30
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    Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraflar

    Ünlü işletmeci Umut Evirgen'le aşkını ilan eden oyuncu Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğraflarla gündeme geldi.

    "Şahmeran" adlı dizinin çekimleri için uzun süredir Adana'da bulunanan Sarıkaya'nın fotoğraflarına beğeni yağdı.

    SÜTYENSİZ POZU DA VAR

    Instagram hesabına çoklu fotoğraf yükleyen Serenay Sarıkaya'nın iki pozu oldukça dikkat çekti.

    Bunlardan birisi kısacık ceketinin altına sütyen takmadığı pozu olurken diğeri ise Sarıkaya'nın ayaklarının büyüklüğü oldu. Sarıkaya'nın ayakları ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

    Serenay Sarıkaya dan yeni fotoğraflar #1

    Serenay Sarıkaya dan yeni fotoğraflar #2

    Serenay Sarıkaya dan yeni fotoğraflar #3

    Serenay Sarıkaya dan yeni fotoğraflar #4

    Serenay Sarıkaya dan yeni fotoğraflar #5

    Serenay Sarıkaya dan yeni fotoğraflar #6

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