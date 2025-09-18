Serenay Sarıkaya'dan yeni gönderi: "Düştük kalktık"

'Adanalı', 'Lale Devri', 'Medcezir', 'Aile', 'Şahmaran' ve 'Kimler Geldi Kimler Geçti' gibi popüler birçok projesi olan ekranların güzel ve başarılı kadınlarından Serenay Sarıkaya, dikkatleri bir gönderiyle üzerine çekmeyi başaran ünlülerden.

Hayranlarının yeni bir post yüklemesini sabırsızlıkla beklediği ünlü isimden, haftalar sonra yeni paylaşım geldi.

Yeni karelerini yayınlayan Sarıkaya'nın yazdığı not dikkatlerden kaçmadı.

"GELDİK BURAYA KADAR"

Yine birbirinden ilginç pozlar veren Sarıkaya, yeni karelerini 11 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından ''Düştük kalktık çoğu zaman geldik buraya kadar.'' notuyla yayımladı.