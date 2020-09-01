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Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil fotoğrafları

Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil fotoğrafları

Cem Yılmaz'la olan aşkıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçileriyle etkileşim haline giriyor.