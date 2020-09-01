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- Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil fotoğrafları
Serenay Sarıkaya'dan yeni tatil fotoğrafları
Cem Yılmaz'la olan aşkıyla gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile takipçileriyle etkileşim haline giriyor.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 07:43
Yaz tatilinin büyük bir kısmını sevgilisi Cem Yılmaz ile geçiren Serenay Sarıkaya, kahkahalar attığı fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
Sarıkaya, bu defa da gülmenin önemi ve gerekliliği üzerinfde durdu.
"GÜLERKEN GÖZLERİ VE DUDAKLARI KAYBOLANLAR"
En doğal hali ile göründüğü karelerini Instagram hesabından görücüye çıkaran Sarıkaya, dakikalar içerisinde binlerce beğeni alan karelerini:
“Gülerken gözleri, dudakları kaybolan, çocuksulaşan, suratı halden hallere girenler burada mı?”