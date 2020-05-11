Serenay Sarıkaya'nın 90 bin TL'lik ev hali

Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın köpeğiyle çektirip Instagram'da paylaştığı fotoğrafın maliyeti, dudak uçuklattı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz birlikteliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Serenay Sarıkaya, sevgilisinin evinde karantinada. Güzel oyuncu, önceki gün Instagram hesabından "Sol boş kalmamalı" notuyla bir fotoğrafını paylaştı.

SERENAY KOMBİNİ

Güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da çok beğenilen 28 yaşındaki oyuncunun, bu paylaşımında üzerinde bulunanların bir servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

Serenay'ın bu karedeki gözlüğü 1.625 TL, küpesi 7 bin 735 TL, kolyesi 80 bin 845 TL., bluzu 646 TL, taytı 590 TL. Hepsi toplam 91 bin 441 TL.

"TEKNOLOJİDEN UZAK KALMAK İSTEDİM"

Geçtiğimiz günlerde Instagram’dan canlı yapan oyuncu, karantina günlerinde sosyal medya detoksu yaptığını belirterek, "Teknolojiden uzak kalmak benim tercihim oldu. Sosyal medya detoksu yapmak hoşuma gitti. Oralarda yanlış bilgi ve panik var. Neyin doğru olup olmadığını bilemiyorsunuz. Felsefeme güzel haberleri ve enerjileri çoğaltmak uyuyor." demişti. Hayata hiç küsmediğini dile getiren Sarıkaya, “Anlayışıma göre bir şey değil. Tabii ki motivasyonumu kaybettiğim, yorgun düştüğüm ve devam edemeyip pes etme noktasına gelmişliğim olmuştur. Herkesin zorlukları vardır ama çok şanslıyım ki bana destek olan annem vardı hayatımda... Günlerce çok yorularak çalışacak, enerjim var,” şeklinde konuşmuştu.