Serenay Sarıkaya'nın annesi, Cansu Tosun'un babasıyla yakalandı! Yasak aşka anne Tosun'dan yanıt geldi Meslektaşlar Serenay Sarıkaya ile Cansu Tosun'un anne ve babası yasak aşka karıştı. Mağdur olan Tosun'un annesi, "Onları Allah'a havale ediyorum" açıklamasında bulundu.

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Magazin dünyasında yasak aşk iddiaları gündemde...

Söz konusu iddia, iki oyuncuyu karşı karşıya getirdi.

Bir yanda Serenay Sarıkaya bir yanda ise Cansu Tosun.

Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan'ın, geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda bir erkekle el ele fotoğrafı ortaya çıktı.

Söz konusu kare, sosyal medyada gündem olunca gizemli adam merak edildi.

Cansu Tosun'un babası çıktı

Çok geçmeden gerçek ise ortaya çıktı. Anne Seyhan'ın yanındaki kişinin, oyuncu Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun olduğu öğrenildi.

Ortaya atılan bir iddiaya göre; Seyhan ile Tosun’un, Kaz Dağları’ndaki yazlıklarında kapı komşusu olduğu belirtildi.

Aynı zamanda Seyhan’ın, Kenan Tosun’un eşi Serpil Tosun ile de yakın dost olduğu öğrenildi.

Yasak aşka sessiz kaldılar

Bu yakınlığın ardından Tosun ile Seyhan’ın arkadaşlığı aşka dönüştü. Yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından gözler iddiaların odağındaki isimlere çevrildi.

Öte yandan iki genç oyuncu ise sessizliğini korumayı tercih etti. Sosyal medyadan da takip etmeye devam ettikleri görüldü.

"Onları Allah'a havale ediyorum"

Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa programına konuşan anne Serpil Tosun, iddiaların doğru olduğunu belirtti.

Tosun, “Her şey doğru. Konuşacak bir durum yok. Onları Allah’a havale ediyorum.” ifadelerini kullandı.