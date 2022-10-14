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    Serenay Sarıkaya'nın asansör pozu

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, mini etekli kombiniyle asansörde poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 11:22
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    Serenay Sarıkaya'nın asansör pozu

    Şahmaran dizisi için günlerinin çoğunu Adana'da geçiren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sete kısa bir ara verilince soluğu İstanbul'da aldı.

    Asansörde çekti

    Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer alan Sarıkaya, sosyal medya hesabından en son asansörde verdiği pozu paylaştı.

    Mini etekli Serenay

    Instagram hesabını aktif olarak kullanan Sarıkaya mini etekli asansör pozuyla ilgi odağı oldu.

    Sarıkaya, geçtiğimiz aylarda aşk yaşadığı işletmeci Umut Evirgen'le ilişkisini sonlandırmıştı.

    Serenay Sarıkaya nın asansör pozu #1

    Serenay Sarıkaya nın asansör pozu #2


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