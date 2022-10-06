Serenay Sarıkaya'nın aşk yorumu

Oyuncu Serenay Sarıkaya, ikili ilişkiler hakkında konuştu.

Son zamanlarda aşk hayatıyla ilgili gündemden düşmeyen oyuncu Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz günlerde bir dergiye röportaj verdi. 30 yaşındaki oyuncu, kadın-erkek ilişkileri hakkında açıklamalarda bulundu.

"Kadın-erkek ilişkisi"

Sarıkaya, "Kadın-erkek ilişkisinde koşulsuz diye bir şey olduğunu düşünmüyorum ama koşuldan kastım birbirinden faydalanmak değil. İnsanlar birbirlerine birtakım ihtiyaçlar ve arayışlar sonucu çekiliyorlar." dedi.

"Masallarda"

Geçtiğimiz günlerde Umut Evirgen'le ilişkisini sonlandıran Sarıkaya, "O dönemde nasıl bir ruh halindeysen, frekansına öyle birisini çekiyorsun ve o anki enerjin, isteklerin, duygusal ihtiyaçların bazı koşullar yaratıyor. Aksi ancak eski Yeşilçam filmlerinde, masallarda, romanlarda." diye konuştu.

Sarıkaya, son dönemde Umut Evirgen ve Cem Yılmaz ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.