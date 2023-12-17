Serenay Sarıkaya'nın çok konuşulan "ödül" kombini! Bakın ne giymiş... En iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülen Sarıkaya'nın siyah elbisesi dikkat çekti.

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, sık sık magazin gündemini kurcalayan isimler arasında.

Yer aldığı yapımlardaki rolleri ile konuşulan Sarıkaya, aşk hayatı ile de dikkat çekiyor.

Serenay Sarıkaya'nın adı, Kerem Bürsin, Cem Yılmaz, Çağatay Ulusoy, Umut Evirgen gibi isimlerle anıldı.

Ödül kombini dikkat çekti

Girdiği her ortamda dikkatleri üzerine toplayan oyuncu, tarzı ve sosyal medya paylaşımları ile de konuşuluyor.

Son olarak bir ödül gecesine katılan Sarıkaya, siyah elbisesi ile konuşuldu.

"En iyi kadın oyuncu" ödülüne layık görülen Serenay Sarıkaya'nın kombini göz doldurdu.

İşte o paylaşım...