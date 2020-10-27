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    Serenay Sarıkaya'nın doktoru eve geldi

    Geçtiğimiz haftalarda göğüs ameliyatı olan Serenay Sarıkaya'yı doktoru evde muayene etti.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2020 - 08:59
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 09:08
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    Serenay Sarıkaya'nın doktoru eve geldi

    Sevgilisi ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan ayrılan Serenay Sarıkaya evden çıkmak istemiyor.

    Geçtiğimiz günlerde göğüslerine taktırdığı silikonlarının gece yarısı patlamasıyla soluğu hastanede alan Serenay Sarıkaya, kontrol için hastaneye gitmek istemeyince doktoru eve çağırdı.

    DOKTOR EVE GELDİ

    Hürriyet'te yer alan habere göre, önceki gün bir doktor, hastanenin aracıyla Serenay Sarıkaya’nın evine geldi. Ünlü oyuncuyu muayene eden doktor, 1 saat süren görüşmenin ardından evden ayrıldı.

    Estetik olduğunu saklamak istediği oyuncunun sahte isimle kayıt yaptırdığı öne sürülmüştü.

    Serenay Sarıkaya nın doktoru eve geldi #1

    Serenay Sarıkaya nın doktoru eve geldi #2

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