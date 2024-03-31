Serenay Sarıkaya'nın formalı seçim kombini Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Adana Demirspor formasıyla oy kullanmaya çıktı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yarışında son saatler...

Türkiye sandık başında yerel yöneticilerini seçerken siyasilerden sanat camiasına birçok ünlü de sandığa gitti.

Onlardan biri de ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya oldu.

Serenay'ın seçim kombini

Güzel oyuncu oy kullandığı sandıkta görüntülendi.

Sarıkayanın seçim günü kombini ise dikkat çekti.

Adana Demirspor formasını çekti oy vermeye çıktı

Ünlü güzel, bugüne özel Adana Demirspor formasıyla sandık başına gelirken, o anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Adana Demirspor taraftarları görüntülere beğeni yağdırdı.