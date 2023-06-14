Serenay Sarıkaya’nın frikik önlemi Dekolteli kıyafetler giymeyi seven ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, son katıldığı etkinlikte sütyensiz tarzıyla dikkat çekti.

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Yaz sezonunu Yunanistan'da açan ve tatil pozlarıyla gündem olan Serenay Sarıkaya, Türkiye’ye döndü.

Güzel oyuncu, ayağının tozuyla bir derginin özel gecesine konuk oldu. Her katıldığı yerde dikkatleri üzerine çeken Sarıkaya, bu gecede de en iddialı ünlü olmayı başardı.

Ceketini tenine yapıştırdı

Güzel oyuncu tarzıyla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Derin göğüs dekolteli sütyensiz tarzıyla geceye katılan Sarıkaya’ya yorum yağdı. Ünlü ismin, frikik vermemek için ceketini tenine yapıştırdığı öğrenildi.