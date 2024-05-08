Serenay Sarıkaya'nın gala tarzı beğenilmedi! Kombinin değeri 156 bin TL Şarkıcı Mert Demir ile yeni bir aşka yelken açan Serenay Sarıkaya, şimdi de yeni dizisinin galasındaki kombiniyle gündeme geldi.

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Şu sıralar şarkıcı Mert Demir ile yaşadığı ilişkiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, başrolünde yer aldığı dijital platform dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti'nin galasında ortaya çıktı.

Sarıkaya, kırmızı halıda gazetecilerin sorularını cevapladı. Serenay Sarıkaya'ya, Mert Demir ile birlikteliğinin reklam amaçlı olduğu iddialarına yönelik ne düşündüğüne yönelik bir soru yöneltildi.

"Gerçek hayatta böyle şeyler var mı?"

Bu iddialara karşı çok sinirli olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Böyle şeyler milattan öncede kalmadı mı ya? Gerçek hayatta böyle şeyler var mı?

Bana inanması çok güç geliyor, insanların buna inanması da bana çok tuhaf geliyor. Bunlar gerçek hayatta yok ya, ben böyle yaşamıyorum. Hiç yeri değil bunun için. Başka bir zaman daha özel bir yerde inşallah konuşuruz bunu. Bunlar çok konuşulacak şeyler gibi gelmiyor bana. Şu an başka bir şeyin heyecanı var hepimizin üstünde. Bunu da başka bir şeyle bozmak istemem. Keyfimiz çok yerinde, çok teşekkür ederiz." dedi.

Kırmızı elbisesi olay oldu

Kırmızı midi boy dekolteli elbisesi, altına giydiği bağlamalı siyah çizmeleri ile sosyal medyada gündem olan ünlü oyuncunun kombini hiç beğenilmedi.

156 bin TL

Rüküş bulunan ünlü ismin kombin fiyatı da ortaya çıktı. Tarzının bedelinin 156 bin TL olduğu öğrenilen Sarıkaya'ya yorum yağdı.