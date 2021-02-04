Serenay Sarıkaya'nın günlük kıyafetleri 20 bin lira

Annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.

Kaz Dağları'ndan İstanbul'a dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bakım yaptırdı.

BAKIMA GİRDİ

Sarıkaya, kaşlarını düzelttirmek için de 5 bin TL ödedi. Çıkışta kalabalık basın ordusunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Serenay Sarıkaya, her zamanki gibi giyim tarzıyla ilgi odağı oldu.

20 BİN TL

Güzel oyuncu göbeğini açıkta bırakan tek omuz bluzu, eşofmanı ve Prada çantası için toplamda tam 20 bin TL harcamıştı.