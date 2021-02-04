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- Serenay Sarıkaya'nın günlük kıyafetleri 20 bin lira
Serenay Sarıkaya'nın günlük kıyafetleri 20 bin lira
Annesiyle birlikte Kaz Dağları'nda olan Serenay Sarıkaya, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı.
- Haber Merkezi
- 04.02.2021 - 06:46
Kaz Dağları'ndan İstanbul'a dönen güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, bakım yaptırdı.
BAKIMA GİRDİ
Sarıkaya, kaşlarını düzelttirmek için de 5 bin TL ödedi. Çıkışta kalabalık basın ordusunu görünce şaşkınlığını gizleyemeyen Serenay Sarıkaya, her zamanki gibi giyim tarzıyla ilgi odağı oldu.
20 BİN TL
Güzel oyuncu göbeğini açıkta bırakan tek omuz bluzu, eşofmanı ve Prada çantası için toplamda tam 20 bin TL harcamıştı.