Serenay Sarıkaya'nın kıyafeti beğenilmedi

Kısa tayt ve mont kombini ile paylaşım yapan Serenay Sarıkaya, tarzı ile eleştiri topladı.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine topluyor.

Instagram hesabından sık sık paylaşım yapan Sarıkaya, bu kez de son fotoğrafındaki tarzı ile gündeme geldi.

Siyah kısa bir taytın üzerine mont giyen oyuncu, eleştirilerin hedefi oldu.

"ÇOK SAÇMA"

Sarıkaya'nın son kombini, takipçileri tarafından beğenilmedi.

Fotoğrafın altına, "'Bunu gerçekten beğenip mi attın', 'Çok saçma bir giyim tarzı'" gibi yorumlar geldi.

Öte yandan, Sarıkaya'nın tercih ettiği montun fiyatının 16 bin 255 TL olduğu ortaya çıktı.