Serenay Sarıkaya'nın reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı Birçok markanın reklamında yer vermek için adeta yarıştığı güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, son kazancıyla gündem oldu.

ensonhaber.com

Son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya, kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı.

Yeni imaj

Yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemiş saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı.

30 milyon lira

Uzun yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markasının reklam kampanyası için yeniden kamera karşısına geçecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yeni anlaşması için 30 milyon lira alacağı iddia edildi.

Gayrimenkule yatırıyor

32 yaşındaki oyuncu, her zaman yaptığı gibi bu kazandığı reklam ücretiyle de gayrimenkule yatırım yapacak.