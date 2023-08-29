Serenay Sarıkaya'nın reklamdan kazandığı para dudak uçuklattı

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Son olarak yer aldığı Aile dizisinde performansı ile tam not alan Serenay Sarıkaya, kısa bir tatilin ardından dijital platformda yayınlanacak olan dizisi için hazırlıklara başlamıştı.
Yeni imaj
Yeni karakteri 'Avukat Leyla' için imaj tazelemiş saçlarını kestiren Serenay Sarıkaya'nın yeni imajı beğeni toplamıştı.
30 milyon lira
Uzun yıllardır reklam yüzü olduğu giyim markasının reklam kampanyası için yeniden kamera karşısına geçecek olan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın, yeni anlaşması için 30 milyon lira alacağı iddia edildi.
Gayrimenkule yatırıyor
32 yaşındaki oyuncu, her zaman yaptığı gibi bu kazandığı reklam ücretiyle de gayrimenkule yatırım yapacak.