Serenay Sarıkaya'nın seçim kombininin değeri Oy kullanan Serenay Sarıkaya, 106 bin TL'lik kombiniyle dikkat çekti.

ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dün gerçekleşti. Saat 17.00'de son bulan seçimde 60 milyon 697 bin 843 seçmen, 191 binden fazla sandıkta oy kullandı

"Oy verin"

Uzun zamandır "Oy verin" diyerek çağrıda bulunan ünlü isimler de sabahın erken saatlerinde sandık başına gitti. Aile dizisinin başrol oyuncusu Serenay Sarıkaya da oyunu kullanmak üzere Beşiktaş Lütfü Banak İlkokulu'na gitti.

106 bin TL

Oyunu kullandıktan sonra "Heyecanlıyız, bayağı bir sıra bekledim. Hepimiz için hayırlısı olsun. Hepimize iyi gelecek olan olsun" diye konuşa güzel oyuncunun kombini de dikkat çekti. Etek ve botlarıyla dikkat çeken Sarıkaya'nın kombinin fiyatı da ortaya çıktı. Güzel oyuncunun tişörtü 3 bin TL, çantası 77,343 bin TL, botu ise 25,353 bin TL.