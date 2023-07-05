Serenay Sarıkaya'nın terliğinin fiyatı gündem oldu Stiliyle dikkat çeken ünlü isimler arasında olan Serenay Sarıkaya'nın dalga geçilen yeşil tüylü terliklerinin 34 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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Rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıkmıştı. Sarıkaya, İstanbul’a döndü.

Hayranlarına yakalandı

Havalimanında karşılaştığı hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Serenay Sarıkaya, sıcak havaya rağmen tercih ettiği yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Oyuncu terlikleriyle kısa sürede alay konusu oldu.

33 bin 795 TL

Sarıkaya'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen yeşil terliklerinin fiyatının ise 34 bin TL olduğu öğrenildi.