Serenay Sarıkaya'nın terliğinin fiyatı gündem oldu
ensonhaber.com

Rol aldığı projeler kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, ile başrolü paylaştığı Aile dizisi sezon finali yapar yapmaz tatile çıkmıştı. Sarıkaya, İstanbul’a döndü.

Hayranlarına yakalandı

Havalimanında karşılaştığı hayranlarını kırmayarak fotoğraf çektiren Serenay Sarıkaya, sıcak havaya rağmen tercih ettiği yeşil tüylü terlikleriyle dikkat çekti. Oyuncu terlikleriyle kısa sürede alay konusu oldu.

Serenay Sarıkaya'nın terliğinin fiyatı gündem oldu

33 bin 795 TL

Sarıkaya'nın dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu öğrenilen yeşil terliklerinin fiyatının ise 34 bin TL olduğu öğrenildi.