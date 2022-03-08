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    Serenay Sarıkaya'nın yağ videosu gündem oldu

    Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yüzünün eklendiği bir video sosyal medyada gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 12:51
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    Serenay Sarıkaya'nın yağ videosu gündem oldu

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sıcaklığını korurken ayçiçeği yağının biteceği yönündeki haberlerle vatandaşlar marketlere koştu. 'Ayçiçek yağı bitiyor' paniği devam ederken Serenay Sarıkaya'nın yüzünün eklendiği bir video sosyal medyada gündem oldu.

    SERENAY'IN YÜZÜNÜ KULLANDILAR

    Söz konusu videoda, Serenay Sarıkaya yüzü montajlanmış kadın ayçiçek yağını elinde tutarken, arka planda ses olarak Melis Sezen'in 47.Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde söylediği 'Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an' sözleri duyuluyor.

    Birçok insan tarafından Serenay Sarıkaya'ya aşırı benzeyen birinin çektiği sanılan video, aslında bir programla yapıldı.

    Serenay Sarıkaya nın yağ videosu gündem oldu #1


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